Alex Belli e Delia sono pronti per la fecondazione assistita: i nomi per i figli sono a dir poco particolari.

Alex Belli e Delia Duran, finita l’avventura al GF Vip, hanno intenzione di mettere su famiglia e a breve intraprenderanno un percorso di fecondazione assistita. L’attore e la modella hanno scelto dei nomi a dir poco particolari per i figli che verranno.

Alex Belli: i nomi dei figli

Finita l’esperienza al GF Vip, Alex Belli e Delia Duran sono tornati alla loro vita. Intervistato dal settimanale Chi, l’attore ha parlato del reality più spiato d’Italia, ma ha fatto qualche confessione anche in merito alla sua vita privata. Lui e la sua dolce mogliettina, come avevano annunciato nella Casa più spiata d’Italia, hanno intenzione di mettere su famiglia. Sarà un percorso lungo perché dovranno ricorrere alla fecondazione assistita, ma hanno già scelto i nomi per i figli che verranno.

Alex ha dichiarato:

“Noi siamo una coppia aperta? E quindi? Noi siamo una coppia diversa dalle altre, ma solo per gli altri. E poi diverso cosa vuol dire? Nulla. Mi fa sorridere chi fa battaglie e poi usa la parola diverso in modo ottuso per inquadrare le esistenze altrui. Noi siamo normalità e adesso vogliamo un figlio. Vogliamo un bambino, ma dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile. Però nulla è impossibile e va detto”.

I nomi dei figli fanno discutere

Belli ha poi lanciato la “flash news” in merito al nome dei figli:

“Esclusivo a voi rivelo che se sarà femmina il nome è ‘Pantera’. se invece sarà un maschio è Alex Junior. Perché la mia dinastia da egoriferito fino alla fine deve continuare”.

Dei nomi molto, molto particolari, soprattutto per la femminuccia. Per il maschietto, invece, considerato l’egocentrismo di Alex, non c’erano dubbi. Belli, in conclusione, ha parlato anche degli ex Vipponi con cui ha ancora rapporti.

I Vipponi con cui ha rapporti

Alex sente ancora Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, mentre gli altri Vipponi sono pian piano spariti dalla sua vita. Perfino l’amica artistica Soleil Sorge non fa più parte della sua quotidianità.

Ha dichiarato: