Davide Silvestri vittima di furto: il secondo classificato del GF Vip 6 avvisa i fan.

Davide Silvestri è stato vittima di un furto d’identità. Il secondo classificato al Grande Fratello Vip 6 ha annunciato il fattaccio via social, inviando i seguaci a segnalare l’impostore che si sta spacciando per lui.

Davide Silvestri vittima di furto

Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip 6, Davide Silvestri sta vivendo un periodo d’oro. In tutto ciò, però, deve anche fare i conti con aspetti negativi legati alla popolarità. Qualcuno, infatti, gli ha rubato l’immagine, spacciandosi per lui. Via social, l’attore ha spiegato di essere stato vittima di furto e ha invitato i fan a non fidarsi dell’impostore che si sta spacciando per lui.

Davide Silvestri vittima di furto: lo sfogo

Davide, via social, ha dichiarato:

“Attenzione a questo profilo falso: followers e post diversi, info uguali. Non confondetelo con il mio, segnalatelo in tanti”.

Silvestri è giustamente arrabbiato e ha messo in guardia i suoi fan. L’impostore utilizza le sue foto, dando le medesime informazioni sul suo conto. I post e i seguaci, però, sono diversi.

Davide Silvestri vincitore morale del GF Vip 6

Con la denuncia del furto di identità, Davide ha dimostrato ancora una volta di essere un personaggio pulito. E’ stato il vincitore morale del GF Vip 6, ma nella vita reale continua ad essere una persona comune, senza grilli per la testa e lontano anni luce dal mondo artefatto a cui appartengono tanti suoi colleghi.