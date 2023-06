Alfonso Signorini: "Orietta Berti non sarà al GF Vip, me l'hanno scippata"

Alfonso Signorini conferma che Orietta Berti non sarà al GF Vip 8: è destinata ad un altro programma.

Alfonso Signorini ha confermato che Orietta Berti non sarà opinionista del GF Vip, in partenza il prossimo settembre. Il conduttore ha ammesso che l’Usignolo di Cavriago gli è stato scippato.

Alfonso Signorini: Orietta Berti fuori dal GF Vip

Durante un evento legato al settimanale Chi, Alfonso Signorini ha ufficializzato la notizia che vede Orietta Berti fuori dal GF Vip. L’Usignolo di Cavriago aveva un contratto di due anni con il reality più spiato d’Italia, ma a quanto pare è stato sciolto. “Me l’hanno scippata“, avrebbe rivelato il conduttore. A riportare le parole di Alfonso è stato il giornalista Giuseppe Candela su Twitter.

Orietta Berti fuori dal GF Vip per Io canto

Secondo voci di corridoio, Orietta Berti lascia il GF Vip per essere dirottata in un altro format Mediaset. Stiamo parlando di Io Canto, che torna in tv dopo tanti anni di assenza. Se così fosse, il contratto della cantante con il Biscione resterebbe attivo, ma proseguirebbe con un’altra trasmissione.

Orietta e Sonia Bruganelli: chi le sostituirà al GF Vip?

Al GF Vip 8, oltre a Orietta, non ci sarà neanche Sonia Bruganelli. Alfonso Signorini è già al lavoro per trovare due nuovi opinionisti e si dice che abbia puntato gli occhi su Emanuele Filiberto di Savoia e Giulia Salemi.