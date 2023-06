Orietta Berti e Sonia Bruganelli fuori dal GF Vip: è ufficiale

Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono fuori dal GF Vip 8. Le opinioniste hanno confermato di aver lasciato l’ingaggio. Chi prenderà il loro posto? I nomi in lizza sono diversi, ma due vanno per la maggiore.

Anche se si vociferava da tempo, adesso abbiamo la conferma: Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono fuori dal GF Vip 8. Il prossimo settembre, quando Alfonso Signorini tornerà in onda con il reality più spiato d’Italia, la cantante e l’ex moglie di Paolo Bonolis non saranno al suo fianco. L’ufficio stampa di Sonia ha fatto sapere:

“Sonia Bruganelli non ci sarà così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile. Con la massima trasparenza e senza alcun minima polemica. Di certo siamo sicuri che non mancheranno da casa i suoi commenti social ma da telespettatrice in un programma dove non si è mai, mai, mai risparmiata. Per questo motivo molto apprezzata da Mediaset ancora oggi”.