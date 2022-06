L'influencer veneta e il calciatore sono di nuovo in dolce attesa.

Congratulazioni ad Alice Campello e Alvaro Morata che ieri sera, 25 giugno, hanno pubblicato sul loro profilo Instagram ufficiale una notizia davvero molto lieta.

La coppia è infatti ufficialmente in attesa del quarto figlio e l’ha voluto annunciare con un tenero post social.

“Baby 4 is coming” hanno scritto i due come didascalia ad un tenero scatto dove vediamo gli altri tre figli teneramente abbracciati al pancione della mamma.

Il post ha ricevuto ovviamente migliaia di like e commenti, fra cui quello di un’altra celebre influencer come Chiara Ferragni e del collega di Morata, Paulo Dybala.

Qui sotto potete recuperare lo scatto con la buona novella.

Alice Campello e Alvaro Morata: come si chiamano e quando sono nati gli altri figli.

La coppia ha fino a questo momento tre figli. I primi due a nascere sono stati i gemelli Leonardo e Alessandro (venuti al mondo il 29 luglio 2018), mentre il più piccolo è Edoardo (nato il 29 settembre del 2020). Almeno per il momento è troppo presto per sapere se la cosa avrà un maschietto o una femminuccia: quello che più conta ovviamente è che il bebé sia in salute e che i due coniugi (che si sono sposati il 17 giugno 2017) siano felici.

In base alle ultime indiscrezioni apparse sul Corriere della Sera, in ogni caso, sembra proprio che i due si stiano preparando per accogliere al mondo una baby principessa.

La storia d’amore di Alice Campello e Morata: come si sono conosciuti

Il rapporto che lega l’influencer veneta e il calciatore è nato nel primissimo periodo in cui Alvaro Morata ha lavorato per la Juventus, fra il 2014 e il 2016.

Le nozze fra i due si erano celebrate a Venezia, mentre i due hanno deciso di trasferirsi nel 2020 a Torino per vivere insieme ai loro primogeniti. Proprio nel 2020, infatti, Morata è tornato in Italia dopo aver giocato nelle file del Chelsea e dell’Atletico Madrid.