Alice Campello e la paura dopo il parto: il gesto di Alvaro Morata

Alice Campello ha dato alla luce la sua quarta bambina, la piccola Bella, e a seguire è stata ricoverata per complicazioni legate al parto.

In queste ore Alvaro Morata ha voluto farsi fare un tatuaggio dedicato a sua moglie e al suo grande coraggio.

Alvaro Morata: la dedica alla moglie

Il 9 gennaio Alice Campello si è recata in ospedale per il suo parto programmato. La modella e influencer ha dato alla luce la sua quarta bambina, la piccola Bella, e a seguire è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva a causa di alcune complicazioni da cui, fortunatamente, è riuscita a riprendersi.

Il marito Alvaro Morata non ha mancato di ringraziarla via social per il suo grande coraggio e, in queste ore, lui stesso ha mostrato il tatuaggio che si è fatto fare e che ha deciso di dedicare a sua moglie. “Lezione di vita”, ha fatto scrivere il calciatore accanto alla data della nascita di sua figlia. Oggi fortunatamente i due sembrano aver ritrovato la serenità e Alice si è mostrata finalmente in piedi con la sua bambina.

La coppia ha già tre figli: i gemelli Edoado e Alessandro ed il piccolo Leonardo. La coppia desiderava ardentemente una figlia femmina e a tal proposito Alice Campello ha confessato: “Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento, vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”, aveva svelato.