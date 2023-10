Alice Campello e Morata nel mirino degli haters per i loro "sfoggi di lusso": la replica

Alice Campello e Alvaro Morata sono stati bersagliati dalle critiche degli haters dopo essersi mostrati a Parigi.

Alice Campello e Alvaro Morata: le critiche degli haters

Alice Campello ha deciso di rispondere personalmente contro gli haters che, in queste ore, hanno preso di mira lei e il marito Alvaro Morata per il loro ultimo soggiorno a Parigi. I due si sono concessi una visita ai principali monumenti francesi e ovviamente non hanno mancato di fare qualche acquisto. Sui social c’è chi li ha accusati di fare sfoggio del loro lusso, e infatti c’è chi ha commentato le loro foto scrivendo: “Volgari, tra borse e viaggi: pensate a chi non arriva a fine mese”.

C’è anche chi ha insinuato che i due si fossero recati a Parigi su un jet privato e che per questo ha scritto: “Questo lo puoi fare solo se hai i soldi e un jet privato. Beati voi”. Alice Campello, stufa delle critiche degli haters, ha deciso di replicare personalmente e ha scritto: “In realtà era un volo normale (in economy perché non c’era più posto) e i bambini erano con mia mamma e mia suocera”.

Sui social in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se lei tornerà a replicare contro gli haters dei social.