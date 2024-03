Centinaia di persone sono state fatte evacuare dal palazzo di Giurisprudenza, in piazza Cesare Battisti.

Allarme bomba a Bari

Al momento non è ancora stato determinato da dove sia partito l’allarme bomba, che ha preso di mira lo storico edificio nel cuore della città pugliese, dove si stavano svolgendo le sedute di laurea. Queste ultime sono state trasferite nel palazzo di via Suppa, per motivi di sicurezza. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia locale, che stanno eseguendo le verifiche del caso, e gli uomini dei Vigili del fuoco.

Le testimonianze dei presenti

“In biblioteca eravamo una ventina. Quando ci hanno chiesto di uscire. L’allarme è stato molto prolungato, è già capitato ma non l’abbiamo mai sentito così prima d’ora” le parole di una studentessa, riportare da La Repubblica. Il quotidiano riprende anche la testimonianza di altre due ragazze, che hanno raccontato che stavano per terminare la seduta di laurea, quando è partito l’allarme. Si sono quindi recate nel palazzo dove ha sede la segreteria per procedere con la proclamazione “non sarà una laurea come le altre ma è andato tutto bene”.

L’allarme bomba a Trani

Appena un giorno prima diverse segnalazioni hanno coinvolto le stazioni di Trani, Barletta e Bari-Palese. In particolare a Trani è stato ritrovato un biglietto, recante una firma in arabo, che confermava la presenza di “ordigni biologici” in stazione e nelle scuole. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, imponendo lo stop alla circolazione ferroviaria.