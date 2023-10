Sul sito del Ministero della Salute si parla allude a uno yogurt che potrebbe contenere allergeni e che per questo motivo è stato ritirato dai supermercati. Chi lo ha acquistato deve immediatamente riconsegnarlo, ma di quale prodotto si tratta?

Yogurt ritirato dai supermercati per il rischio presenza allergeni

Uno yogurt è stato ritirato dal mercato perché potrebbe contenere allergeni. Sul sito del Ministero della Salute è possibile reperire le informazioni in merito e le indicazioni per chi lo ha già acquistato.

Si tratta di uno yogurt greco magro senza lattosio, apparso oggi, giovedì 19 ottobre, nella sezione degli avvisi di sicurezza alimentare, con richiami di prodotti alimentari.

Commercializzato da Penny Market e prodotto in Grecia dall’azienda Kri Kri, riporta il marchio “Wellness senza lattosio”. Il lotto in questione si può reperire controllando la data di scadenza del prodotto, venduto in confezione da 150 grammi. Questa è indicata come il 18 novembre 2023.

Quali sono nel dettaglio i motivi del richiamo dello yogurt con presenza di allergeni?

Lo yogurt è un prodotto che fa molto bene al nostro organismo ma sappiamo bene che chi è intollerante al lattosio, deve acquistarlo obbligatoriamente senza la presenza di quest’ultimo.

Proprio questo è il motivo del richiamo del prodotto, che potrebbe accidentalmente contenere tracce di questo allergene quando invece sulla confezione è espressamente dichiarato il contrario.

Una svista molto grave che può avere conseguenze importanti in chi consuma questo yogurt.

Nella fase di confezionamento del prodotto sono stati apposti coperchi con la dicitura “sena lattosio”, su confezioni di yogurt che invece lo contengono. Quindi, l’avvertenza è di non consumarlo ma portarlo nel punto vendita dove è stato acquistato. I resi vengono accettati fino alla data di scadenza.