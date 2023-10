Allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di venerdì 20 ottobre 2023: quali saranno le Regioni più colpite dal maltempo?

La Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo arancione e gialla per venerdì 20 ottobre 2023: l’allerta gialla riguarderà nove regioni mentre quella arancione quattro.

Allerta meteo arancione e gialla venerdì 20 ottobre 2023

In Italia, è stato individuato un flusso di correnti sub-occidentali instabili, scaturito dal persistere di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, centrata a ridosso delle coste atlantiche della Francia. La perturbazione, nella giornata di venerdì 20 ottobre, riguarderà soprattutto la parte settentrionale e centrale della Penisola. In particolare, le previsioni meteo aggiornate indicano precipitazioni diffuse e persistenti sui settori alpini oltre a un’intensificazione della ventilazione meridionale a tutte le quote su gran parte dell’Italia.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Le Regioni indicate dalla Protezione Civile

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni metereologiche avverse, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione su ampi settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e sull’intero territorio della Liguria. L’allerta meteo gialla, invece, riguarderà Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e alcuni settori di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Molise.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.