Allerta meteo arancione è stata in Lombardia proclamata dal Centro funzionale monitoraggio rischio della Regione per la giornata di mercoledì 12 luglio: una rapida ma impetuosa ondata di maltempo si sta per abbattere sulla Regione.

Allerta meteo arancione in Lombardia mercoledì 12 luglio 2023

Ancora maltempo in Italia: secondo quanto riferito dal Centro funzionale monitoraggio rischio della Regione Lombardia, nella giornata di mercoledì 12 luglio, si assisterà a un rapido ma intenso cambiamento delle condizioni meteorologiche.

Mentre l’anticiclone Cerbero ha fatto schizzare le temperature in tutta Italia facendo raggiungere picchi di quasi 50 gradi (è il caso della Sardegna), in Lombardia il clima di rinfresca. Il fenomeno, tuttavia, sarà accompagnato da possibili temporali e rovesci che riguarderanno tutta la regione. Per questo motivo, il Centro funzionale monitoraggio rischio ha stabilito l’allerta meteo che rimarrà in vigore fino alla mattinata di mercoledì 12. Intanto, è stato riferito che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile a Milano monitorerà e coordinerà gli eventuali interventi.

Nello specifico, all’interno del documento regionale che riporta l’allerta, si legge: “Dalla mattinata di domani i fenomeni saranno in attenuazione e generale estinzione, ma dal tardo pomeriggio prevista nuova instabilità sulle zone settentrionali, in aumento in serata con nuovi rovesci o temporali anche intensi, in particolare su zone alpine e prealpine nord-occidentali”.

I territori più a rischio

L’instabilità climatica sarà già evidente a partire dalla serata di martedì 11 luglio: nelle prossime 18 ore, infatti, si verificherà il passaggio di un fronte perturbato che si localizzerà in corrispondenza della Lombardia. Il maltempo si connoterà per violenti rovesci, forti raffiche di vento che supereranno i 90 km/h e grandinate di medie e grosse dimensioni.

I territori più esposti al rischio temporale sono quelli dell’arco montuoso lobardo e, soprattutto, la Valchiavenna, la media e bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Laghi e Prealpi Orientali, le Orobie Bergamasche.

Un’allerta meteo gialla, poi, è stata diramata per nodo idraulico a Milano, in Valcamonica e nella Pianura Centrale, incluse le province di Monza e Brianza, Lodi, Bergamo, Milano, Lecco e Cremona.