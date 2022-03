Allerta meteo in Italia, in arrivo weekend invernale: nevicate anche a bassa quota

Allerta meteo in Italia: il primo weekend di aprile avrà un clima invernale. Sono previste, infatti, temperature sotto lo zero e nevicate a bassa quota.

Allerta meteo in Italia: il primo weekend di aprile verrà vissuto all’insegna di un clima invernale. Sono previste, infatti, temperature sotto lo zero e nevicate a bassa quota.

Allerta meteo in Italia, in arrivo weekend invernale

Il primo weekend di aprile verrà vissuto in Italia all’insegna di un clima invernale a causa del passaggio di un ciclone polare che in 48 ore causerà un crollo delle temperature.

Queste, infatti, scenderanno sotto lo zero anche in pianura.

L’ondata di gelo e maltempo che caratterizzerà la Penisola nel fine settimana è stata anticipata dalle piogge incessanti e dai forti venti che hanno portato il Dipartimento della Protezione Civile a diramare per la giornata di venerdì 1° aprile un’allerta meteo arancione sulle coste tirreniche di Calabria e Campania e gialla in altre sette Regioni ossia Umbria, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Emilia-Romagna, Abruzzo e Sicilia.

A partire dalla giornata di venerdì 1° aprile, quindi, il maltempo si intensificherà in Italia Centrale e Meridionale, estendendosi anche al Nord nel fine settimana.

Stando alle più recenti previsioni metereologiche, si assisterà a un ritorno a temperature e clima primaverili soltanto con la giornata di martedì 5 aprile.

Nevicate anche a bassa quota

Nel weekend, in seguito alle piogge intense e ai temporali di venerdì 1° aprile, le temperature precipiteranno causando nevicate anche in bassa collina o in alcune località del Piemonte che si trovano in Pianura, dell’Appennino settentrionale, della Toscana, dell’Umbria, del Lazio e della Sardegna.

In Sardegna, gli accumuli di deve fresca potrebbero arrivare a superare i 15-20 centimetri. Le nevicate sono attese anche a quote di 200-400 metri sopra il livello del mare.