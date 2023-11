Sono state diramate allerte meteo rosse, arancioni e gialle in Italia per la giornata di mercoledì 1 novembre

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa e arancione in Veneto, mentre in altri luoghi d’Italia sono state comunicate allerte gialle per la giornata di mercoledì 1 novembre 2023. Sono in arrivo violenti temporali e forti piogge, dopo i disastri della giornata di ieri.

Allerta meteo rossa, arancione e gialla mercoledì 1 novembre

Secondo quanto riferito dal Dipartimento della Protezione Civile tramite apposito comunicato stampa, si estende l’area perturbata di origine atlantica che si è già imposta, nelle ultime ore, sulle regioni Nord-Occidentali. Le regioni più colpite durante il giorno saranno quelle del Centro-Nord, mentre in serata la nuova perturbazione arriverà ad interessare anche le zone del Sud. Per questo motivo è stata diramata un’allerta rossa e arancione in diversi settori del Veneto, ed un’allerta gialla in altre dieci regioni italiane.

Le previsioni meteo del 1 novembre 2023

Fin dal mattino sono previste piogge in Lombardia, in Veneto, in Liguria e nella parte Nord dell’Emilia-Romagna. Al Centro, e in particolare nel Lazio e in Toscana, le piogge arriveranno nel pomeriggio. In serata peggioramento anche al Sud: interessate Basilicata, Calabria e Sicilia. Attenzione ai violenti temporali che potrebbero presto abbattersi sulla Campania.