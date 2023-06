Altavilla Vicentina, trovato un cadavere in un’auto alla stazione di servizio

Trovato il cadavere di un uomo in auto in una stazione di servizio

Trovato il cadavere di un uomo in auto in una stazione di servizio

Questa mattina si è verificato un macabro ritrovamento in una stazione di servizio. In un’auto ferma all’interno dell’area della pompa di benzina, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. La terribile scoperta all’inizio delle attività quotidiane della stazione di servizio, quando i dipendenti hanno deciso di controllare l’auto nel parcheggio. Secondo i primi accertamenti, l’auto era ferma lì da circa due giorni, anche se nessuno aveva dato peso alla cosa, probabilmente pensando ad un guasto. Quando hanno visto che nessuno è andato a spostarla, i dipendenti hanno deciso di controllare e hanno fatto la terribile scoperta. La vittima era riversa ed esanime sul sedile del passeggero, con ancora la cintura di sicurezza allacciata. Gli addetti hanno chiamato i soccorritori ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

La vittima è un 42enne italiano

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i primi accertamenti. Sono intervenuti anche il pm di turno, i reparti della scientifica e il medico legale. La vittima è stata identificata come un 42enne italiano ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Gli inquirenti hanno disposto l’acquisizione dei video delle telecamere del distributore di carburante e della zona per ricostruire i momenti in cui l’auto è stata parcheggiata.