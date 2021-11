Per un anziano, soffrire di ansia potrebbe essere un sintomo precoce di Alzheimer: lo ha rivelato uno studio americano.

Secondo uno studio pubblicato su The American Journal of Psychiatry da Nancy Donovan del Brigham and Women’s Hospital a Boston, l’ansia nell’anziano potrebbe essere un sintomo precoce di Alzheimer che si manifesta già anni prima dell’esordio della demenza.

Per un anziano, la sofferenza di ansia è infatti associata ad un maggiore accumulo di placche di sostanza ‘beta-amiloide’, la principale indiziata nella demenza di Alzheimer.