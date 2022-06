Amadeus è risultato positivo al Covid. Avrebbe dovuto presenziare alla registrazione del Premio Agnes ma non ha potuto.

Amadeus è positivo al Covid. Il conduttore avrebbe dovuto essere presente alla registrazione del Premio Agnes, ma non ha potuto. Le sue condizioni.

Amadeus è positivo al Covid: come sta

Il Covid ha colpito anche Amadeus, ad inizio estate, nonostante abbia presentato Sanremo in piena pandemia, con un’attenzione davvero importante a tutte le misure in vigore.

Nella giornata di ieri, 25 giugno, il conduttore avrebbe dovuto presenziare alla registrazione del Premio Agnes, condotto da Mara Venier e Alberto Matano, ma non ha potuto ritirare il premio e si è dovuto accontentare di un grande applauso da parte della piazza. Ma come sta il conduttore? Amadeus sta bene e non presenta particolari sintomi. Le sue condizioni di salute sono buone.

L’ultima apparizione in tv

Il conduttore si stava godendo una meritata pausa, dopo che in queste settimane si è parlato molto della prossima edizione del Festival di Sanremo.

L’ultima apparizione televisiva di Amadeus, prima di contrarre il Covid, risale allo scorso lunedì, quando al TG1 ha annunciato di aver scelto Chiara Ferragni come una delle sue co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023.