Amanda Knox è incinta: “Racconteremo la gravidanza in una serie”

Amanda Knox aspetta il suo primo figlio: lei e il marito Christopher Robinson hanno dato l'annuncio tramite social.

Amanda Knox e suo marito Christopher Robinson aspettano il loro primo figlio. La coppia ha annunciato la gravidanza pcoo tempo dopo aver subito un aborto.

Amanda Knox: la gravidanza

Con grande entusiasmo Amanda Knox ha annunciato via social di aspettare il suo primo figlio.

Lei e il marito Christopher Robinson hanno dichiarato di voler raccontare l’esperienza della gravidanza, dalla nascita al concepimento, attraverso una mini serie: “Stiamo registrando audio della nostra esperienza sin dal giorno uno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, 280 giorni, dove vi porteremo con noi in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita”, hanno fatto sapere tramite social.

Durante il lockdown i due avevano vissuto la difficile esperienza di un aborto e per questo la stessa Knox ha confessato di aver cercato di non entusiasmarsi troppo quando ha scoperto di essere incinta. “È proprio vero, sono incinta.

Quando vivi una perdita, è dura credere al segno di una notizia positiva, specialmente se sei stata immersa in tutte queste tragiche storie di lotta con l’infertilità”, ha confessato Amanda Knox via social senza nascondere il suo entusiasmo per la notizia.

Amanda Knox oggi: la vita privata

Amanda Knox ha ricevuto la piena assoluzione per il caso di Meredith Kercher e dopo aver trascorso 4 anni in carcere in Italia è tornata negli States, dove ha iniziato a lavorare come giornalista.

Oggi è sposata con Christopher Robinson, anche lui giornalista. I due sono convolati a nozze nel 2018 con un matrimonio a tema Star Wars.

Amanda Knox: i processi

Per anni Amanda Knox ha cercato di combattere i pregiudizi che l’hanno colpita a causa della vicenda giudiziaria legata al caso di Meredith Kercher, la studentessa uccisa nel 2007 a Perugia e per cui furono inizialmente condannati in primo grado la stessa Amanda e il suo ex fidanzato, Raffaele Sollecito.

Entrambi sono stati in seguito assolti con formula piena.

Alcune settimane fa Amanda Knox ha avuto un acceso botta e risposta via social con Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, che l’ha presa di mira sui social proprio a causa di un tweet da lei scritto in merito alla travagliata vicenda processuale che l’ha vista protagonista. Amanda Knox si è difesa pubblicamente e ha replicato alle accuse della ragazza.