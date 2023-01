La sua carte di identità sta scadendo ed ha un codice per i residenti fuori dall'Ue, amara sorpresa all'Anagrafe: lei ha 70 anni ma “non è mai nata”

Amara sorpresa all’Anagrafe: lei ha 70 anni ma non è mai nata, sulle pagine de La Stampa e dei media locali arriva la surreale vicenda della signora Giuseppina che vive in Piemonte ed ha interpellato l’ufficio in Puglia.

Da quanto si apprende la donna risiede a Torino dal 1963 ed è stata informata che “non risulta il numero dell’atto di nascita sul suo documento di identità”. In buona sostanza la signora Giuseppina non è “mai nata”.

Lei ha 70 anni ma “non è mai nata”

Eppure lei ha lavorato per 40 anni, ha esercitato il suo diritto di voto, tuttavia la carta di identità non può essere rinnovata.

Perché? Perché il suo numero di identificazione ha quattro zeri, che sono “assegnati a coloro che provengono da paesi fuori dall’Ue“. La 70enne ha chiesto lumi al comune di nascita in provincia di Foggia e di inviarle il documento che conferma la sua nascita.

Carta di identità scaduta e codice a “quattro zeri”

La carta di identità scadrà a marzo, il passaporto è scaduto e la patente non è stata rinnovata.

Ha detto la donna al quotidiano torinese: “Fortunatamente ho agito con anticipo. La mia carta scade a marzo, ma il caos all’anagrafe mi ha convinta a muovermi più di un mese prima. Il passaporto è scaduto e la patente non l’ho più rinnovata perché non guido da un po’. L’unico documento a mia disposizione è la carta di identità“.