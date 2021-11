Amazon Black Friday in anticipo: le early offerte di oggi

Amazon Black Friday giunge con tantissime offerte e sconti in anteprima sui vari prodotti in modo d'approfittarne fin da ora per gli acquisti.

La giornata degli sconti e delle offerte del colosso di Amazon Black Friday sta per arrivare. Mancano un paio di settimane e poi i consumatori potranno cominciare lo shopping sfrenato su ogni articolo e prodotto a prezzo scontato. In questo giorni Amazon Black Friday propone gli Early Deals, ovvero alcune offerte in anticipo rispetto all’evento.

Vediamo su quali puntare e le migliori.

Amazon Black Friday

Manca davvero poco e il 26 novembre comincerà, non solo negli USA, ma anche in tutto il mondo, la folle caccia allo shopping sfrenato con articoli, prodotti di tutti i generi in occasione del Black Friday. Un evento che nasce negli USA il giorno subito dopo il Ringraziamento e che si presenta ricco di varie offerte e sconti.

Una data che non è mai fissa, ma cambia lungo il corso degli anni e cade il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti.

Un evento che sta acquisendo sempre più successo, anche grazie al fatto che molti consumatori possono approfittarne per cominciare la corsa sfrenata ai regali di Natale per via dei tantissimi sconti e offerte che sono a disposizione.

Come al solito, Amazon Black Friday è l’occasione ghiotta per accaparrarsi alcune offerte e prodotti di qualsiasi genere a prezzo scontato. Si consiglia di cominciare a stilare fin da ora una lista degli oggetti da comprare in modo da comprarli non appena arrivano le offerte del Black Friday.

Gli sconti sono su qualsiasi prodotto: tecnologico, beauty, benessere, ma anche giardinaggio, fai da te, ecc.

Su Amazon sono diversi prezzi al ribasso e si divideranno in offerte del giorno che sono a disposizione per tutta la giornata, offerte limitate quindi che durano solo un paio di ore. Conviene approfittarne e affrettarsi per trovare quell’accessorio di cui si ha bisogno.

Amazon Black Friday in anticipo

Sebbene il giorno relativo al Black Friday non sia ancora cominciato, Amazon Black Friday è partito in anticipo con gli Early Days, ovvero una serie di offerte e sconti di cui cominciare immediatamente ad approfittare.

Il Black Friday su Amazon non incomincia il 26 novembre, ma un po’ prima con tantissime offerte che occupano tutto il mese di novembre.

Amazon Black Friday ha cominciato, già dalla data dell’8 novembre, ad anticipare gli sconti sui vari articoli e prodotti. Gli Early Days partono proprio l’8 novembre con una serie di sconti da non lasciarsi scappare su articoli per la casa, phon, ma anche monitor per gamer sino ad arrivare alle testine degli spazzolini elettrici e durano fino al 18 novembre.

Amazon Black Friday: le offerte di oggi

Amazon Black Friday comincia a portarsi avanti con tantissime offerte di cui approfittare fin da subito. Non appena si clicca sull’immagine è possibile visualizzare alcune caratteristiche del prodotto. Qui sotto una breve classifica dei 6 prodotti tecnologici con sconti e promozioni imperdibili.

1)LG32GP850 UltraGear Gaming

Un monitor da gaming anti glare dal colore calibrato e perfetto per giocare con i videogiochi. Un monitor da 2080 pixel di cui gli stessi consumatori sono entusiasti come si legge dalle recensioni, considerato il migliore del momento. Il pannello è perfetto e i colori stupendi. In vendita con lo sconto del 31%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Huawei Matepad T 10s

Un tablet del marchio Huawei con memoria interna da 32 GB, il processore Octa Core, il sistema operativo EMUI 10, di colore blu con fotocamera e display da 10 pollici. Permette una ottima protezione per gli occhi. Ottima grafica e dotato di due speaker stereo per una esperienza immersiva nell’audio. In vendita con lo sconto del 40%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Xiaomi Redmi 9 C Smartphone

Uno smartphone con tripla fotocamera con display a goccia che protegge gli occhi dopo aver trascorso diverse ore sullo schermo. Dotato di un selfie camera per selfie in totale bellezza. La batteria dura a lungo e il processore permette di godere di una esperienza di gioco ottimale. In vendita con il 38%. Un prodotto Amazon’s Choice.

4)Huawei display 23.8″ monitor

Un televisore dal display Full View da 1080 pixel con una vasta gamma di colori e un rapporto schermo-corpo pari al 90%. I colori sono vividi in modo da non affaticare la vista e gli occhi. La grafica è fluida per immagini molto reali. Una visione senza limiti per godere di una fantastica esperienza sia nel gioco che nella visione di un film. Ha uno sconto del 22%.

5)Acer Chromebook touchscreen

Un notebook dal basso consumo energetico che consente ottime prestazioni per lavorare su progetti complessi. La batteria è in carica fino a 16 ore per garantire la massima efficienza per tutto il giorno. Ha un sistema operativo Chrome, quindi molto rapido, sicuro e veloce. Lo sconto è del 42%,

6)MSI Modern 15

Un notebook da 15 pollici con telaio in alluminio, molto leggero. Ha una funzione flip and share per condividere i momenti belli con le persone care. Si adatta a vari usi. La batteria dura per parecchio tempo. Un portatile con attivazione webcam e con lo sconto del 25%. Un prodotto Amazon’s Choice.

