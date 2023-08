Il governatore del Vento Luca Zaia ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva ai microfoni di ‘Fanpage.it’. Il politico, nelle sue dichiarazioni, ha toccato tantissimi temi, tra i quali spicca quello legato all’ambiente e alla crisi climatica.

Ambiente, il parere di Zaia: “Battaglia sul clima è battaglia di tutti”

Soprattutto negli ultimi mesi, manifestatosi in diversi modi, il maltempo ha tartassato le regioni italiane. Certamente non si può parlare di casi isolati, ma di una vera e propria tendenza che, come sappiamo, è dovuta soprattutto al cambiamento climatico. Anche il Veneto è stato colpito dal maltempo e la regione ha accusato danni per circa un miliardo di euro. Luca Zaia ha parlato della questione a ‘Fanpage.it’: “Sono stati danni importanti, causati da un evento catastrofico che è durato tanto. Valgono oltre un miliardo di euro, riguardano migliaia di cittadini e imprese, a cui si aggiungono ovviamente tutti i danni subiti dal patrimonio pubblico, che valgono circa 100 milioni di euro.” Secondo il governatore del Veneto, questi cambiamenti del clima sono fisiologici, ma negare l’intervento dell’uomo è impossibile: “Il clima oggi subisce un intervento dell’uomo che è pauroso.”

Le possibili soluzioni: che cosa suggerisce Zaia

Ma cosa si può fare per salvaguardare l’ambiente? Qualcuno inizia a pensare che per un pronto intervento sia ormai anche troppo tardi. Luca Zaia spiega qual è la strada giusta da seguire: “La via ce la indicano i ragazzi. Dobbiamo essere al fianco dei ragazzi su questa battaglia e i ragazzi devono capire che non dev’essere una battaglia politica. È una battaglia di tutti noi. Questa è la vera no fly zone sulla quale tutti dobbiamo stare.”