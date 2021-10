Ambra Angiolini, il tatuaggio madre-figlia: “Tu e Leo, sono ricchissima”

Ambra Angiolini ha mostrato via social il tatuaggio che lei e sua figlia Jolanda si sono fatte realizzare insieme.

Archiviata la storia con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini si è concessa un pomeriggio madre-figlia dove lei e Jolanda hanno deciso di farsi fare un tatuaggio.

Ambra Angiolini e la figlia: il tatuaggio

Attraverso i social Ambra Angiolini ha mostrato il tatuaggio che lei e sua figlia Jolanda si sono fatte realizzare.

Si tratta di un volto che soffia verso un taràssaco (un fiore comunemente detto soffione). La showgirl ha confessato che sarebbe stata sua figlia a convincerla a fare il tatuaggio e ha espresso il suo entusiasmo per il risultato via social: “Alla fine mi ha convinta Jolanda Renga… un “per sempre” che non si poteva rifiutare”, ha scritto la showgirl, a cui la figlia ha risposto con un “Mami”, mentre lei ha scritto ancora: “Tu e Leo, sono ricchissima”.

Il post di Ambra Angiolini è stato commentato anche dall’ex compagno, Francesco Renga, che ha scritto un laconico “Vabbè”. I due hanno mantenuto buoni rapporti dopo la separazione e sono rimasti a vivere vicini per poter consentire ai loro due figli (Jolanda e Leonardo) di stare il più possibile con entrambi.

Ambra Angiolini: la rottura da Allegri

Da poche settimane Ambra Angiolini ha ufficializzato la rottura da Massimiliano Allegri. Proprio sua figlia Jolanda aveva preso le sue difese sui social dopo che, a causa della rottura dall’allenatore, la showgirl aveva ricevuto un tapiro d’oro da Striscia la Notizia.

“So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare? (…) La sofferenza delle altre persone non mi diverte.

E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere“, aveva scritto la ragazza.

Ambra Angiolini: i figli

Ambra Angiolini ha avuto due figli con Francesco Renga, Jolanda e Leonardo. La showgirl è stata legata per quasi quattro anni a Massimiliano Allegri e si vocifera che la separazione tra i due sia giunta a seguito di un tradimento da parte dell’allenatore ai danni della showgirl.