Amedeo Goria distrugge il soffitto della casa al GF Vip: cos’è successo

Amedeo Goria ha finito per divertire gli utenti dei social quando, durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, ha rotto parte del soffitto della camera da letto nel tentativo di cacciare un insetto con una scopa.

Il video è diventato rapidamente virale sui social dove in tanti hanno preso in giro l’ex marito di Maria Teresa Ruta.

Amedeo Goria e Vera Miales

Nel frattempo al reality show Amedeo Goria ha avuto modo di confrontarsi con la sua fidanzata, Vera Miales, che ha smentito di essere incinta. “I conti non li sai fare proprio. Fuori sto combattendo una guerra sola e tu ancora continui a non fidarti di me e mettere ancora tutto in dubbio.

Non è giusto. E come vedi non sono incinta, stai tranquillo. Perché come l’hai detto tu che il nome si decide in due, anche un figlio si decide in due”, ha dichiarato la modella che, nei giorni scorsi, era stata paparazzata con un pancino sospetto. La storia tra lei e Goria a quanto pare starebbe procedendo a gonfie vele e, attraverso i social, Vera Miales si è detta intenzionata a sposare quanto prima il giornalista.

Vera Miales: la dedica a Amedeo Goria

Nonostante la loro differenza d’età (di ben 31 anni), Amedeo Goria e Vera Miales sono più felici ed uniti che mai. La modella ha dichiarato che sarebbe pronta a sposare l’ex marito di Maria Teresa Ruta (famoso per il suo incondizionato amore per le belle donne).

“Caro Amedeo, polpettino mio mi manchi tanto e sono orgogliosa di come ti stai comportando al GF.

Ti scrivo simbolicamente, anche se sei nella casa, per darti una notizia bellissima: finalmente ho ottenuto la cittadinanza italiana […] non voglio perderti mai, ti aspetto fuori il più tardi possibile ma con tante belle novità”, ha scritto via social Vera Miales. La modella ha mostrato ad Amedeo Goria tutta la sua ira quando lui ha pensato che lei lo avesse tradito, ma oggi tra i due sembra finalmente esser tornato il sereno.

