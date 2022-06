Amici 2022/2023: ufficiale, ecco chi sarà il primo prof di canto

L'annuncio tanto atteso dai moltissimi fan del programma di Maria de Filippi, Amici, è finalmente arrivato: Lorella Cuccarini sarà ancora prof di canto

Dopo il grandissimo successo anche dell’ultima edizione del talent show più famoso di Mediaset, con Luigi che è diventato il nuovo vincitore di Amici, i fan del programma non vedono l’ora che inizi la stagione 2022/23.

Amici, in arrivo la stagione 2022/23: l’annuncio del primo professore

Come sappiamo, il primo allievo della nuova edizione sarà Mattia Zenzola, l’ex alunno del maestro Todaro costretto a lasciare il programma a causa di un infortunio, che avrà una seconda chance il prossimo anno. Tra i professori, invece, qualcuno ha già annunciato di voler proseguire. Si tratta di Lorella Cuccarini, che ha spiegato come farà a far coesistere la sua esperienza in TV con il ritorno a teatro: “Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico.

Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto.”

Lorella Cuccarini su Amici e Maria de Filippi

La Cuccarini ha speso poi parole al miele nei confronti di Maria de Filippi e del suo riuscitissimo programma: “Vedo molti giovani bravi, talentuosi appunto, che si impegnano, sono umili, non hanno paura di fare sacrifici.

La scuola di “Amici” li forma anche su come affrontare la scena, li fa arrivare pronti. Quando escono, non pensano di avercela fatta, sanno di dover lavorare ma anche di aver avuto un’occasione.”