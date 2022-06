Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le stelle

Mistero sulle intenzioni di Selvaggia Lucarelli: la coda per prendere il suo posto alla giuria di Ballando.

È giallo sul destino di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La giornalista e opinionista televisiva potrebbe lasciare la giuria del talent show di Rai1. Intanto, pare che si sia già creata una fila per subentrare a Selvaggia nel caso in cui andasse via.

Il mistero è nato sui social alcune ore fa. Lucarelli è intervenuta su Instagram rispondendo ai follower circa il futuro della sua carriera. I fan le hanno chiesto, in particolar modo, se fosse rimasta a Ballando, Piazza pulita e Radio Capital. La giornalista ha dato tre risposte: “Ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale”.

Selvaggia Lucarelli: incertezze sul suo futuro a Ballando

Forse i fan si aspettavano una risposta più chiara da parte di Selvaggia Lucarelli, ma tanto è bastato per generare il tarlo del dubbio.

È possibile che Selvaggia lasci almeno uno dei tre progetti televisivi/radiofonici citati nell’introduzione. Indubbiamente Lucarelli è un perno di Ballando con le stelle, programma Rai ravvivato da altri vip amatissimi come Milly Carlucci (peraltro conduttrice), Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith.

Potrebbe essere sostituita

Come informa TvBlog pare che si sia già creata una fila per sostituire (eventualmente) Selvaggia Lucarelli a Ballando. Uno dei nomi papabili è Giancarlo Magalli, ma ne circolano anche altri come Costantino della Gherardesca, Morgan, Platinette e Iva Zanicchi.