Selvaggia Lucarelli: “Ecco perché i Ferragnez sono intoccabili”

Selvaggia Lucarelli spiega perché i Ferragnez sono intoccabili: sono tre, a suo dire, i motivi.

Selvaggia Lucarelli, dopo aver dato del “narcisista” a Fedez per aver pubblicato gli audio di una seduta dallo psicoterapeuta, è tornata a parlare dei Ferragnez. La giornalista ha voluto svelare i motivi per cui la coppia risulta “intoccabile“.

Selvaggia Lucarelli: perché i Ferragnez sono intoccabili

I Ferragnez sono “intoccabili“: parola di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, dopo aver descritto Fedez come un “narcisista” per aver condiviso gli audio della prima seduta dallo psicoterapeuta post diagnosi di cancro, è tornata a parlare del rapper e di sua moglie Chiara Ferragni. Non è la prima volta che Selvaggia si scaglia contro di loro e non sarà neanche l’ultima. Questa volta, però, ha voluto parlare del loro “potere mediatco” che, a suo dire, li rende “intoccabili“.

La tesi di Selvaggia Lucarelli

Secondo la tesi di Selvaggia, i Ferragnez sono “intoccabili” per tre motivi. Il primo riguarda il “peso mediatico” che consente loro di avere “buoni rapporti di convenienza per stampa, tv, politica, business, etc.“. Il secondo, strettamente collegato al precedente, li vede protetti perché “c’è totale assenza di analisi critica della loro comunicazione“. Infine, il terzo tira in ballo i fan: questi offendono quanti provano ad esprimere giudizi negativi sui Ferragnez, “talvolta più o meno istigati dai loro beniamini“.

L’affondo di Selvaggia Lucarelli ai Ferragnez

“Ci sarebbe anche altro da dire, ma ho finito lo spazio“, ha concluso la Lucarelli sottolineando che Fedez “non regge il dissenso“. In un’altra Instagram Stories, Selvaggia ha raccontato di aver provato a confrontarsi più volte in privato con il rapper, ma ha ammesso di non aver mai pubblicato gli audio. Insomma, un ultimo affondo che poteva anche risparmiarsi.