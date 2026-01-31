Amici 25: Anticipazioni e Classifiche della Puntata del 1 Febbraio 2024

Rivivi i momenti salienti della puntata di Amici 25 del 1° febbraio, con esibizioni indimenticabili e sfide emozionanti. Scopri i talenti che hanno brillato e gli eventi che hanno segnato la serata, per un'esperienza unica nel mondo della musica e della danza!

Oggi pomeriggio, gli studi Elios di Roma hanno accolto una nuova registrazione di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi. Questa quarta puntata del nuovo anno sarà trasmessa domenica 1 febbraio e porta con sé molte novità e tensioni tra i concorrenti.

Le anticipazioni rivelano che quattro allievi si sono trovati a rischio eliminazione.

In particolare, tra i ballerini sono emerse Giulia e Kiara, mentre nel canto si sono confrontati Plasma e Gard con la possibilità di lasciare la scuola. A stilare la classifica sono stati i giudici esterni: Albano e Jake La Furia per il canto, e Irma De Paola e Giuseppe Giofrè per il ballo.

Le sfide e le eliminazioni

Durante la puntata, uno dei momenti più toccanti è stato l’esito della sfida di Maria Rosaria, che ha dovuto affrontare un ballerino di latino. L’esibizione è stata seguita da un passo a due, insieme a performance singole, tutte valutate da Francesca Tocca. Purtroppo, Maria Rosaria ha dovuto lasciare la scuola, poiché, secondo la Tocca, le è mancato quel qualcosa in più che avrebbe potuto farle vincere la sfida. Visibilmente emozionata, ha confessato di essersi sentita bloccata e di voler dimostrare molto di più in vista del Serale. Maria De Filippi, con parole di incoraggiamento, le ha ricordato che ha ancora una lunga carriera davanti a sé.

La classifica del canto

La classifica del canto ha visto al primo posto Elena, seguita da Michele e Valentina al secondo. Al terzo posto c’è Lorenzo, mentre Caterina occupa il quarto. Al quinto posto si trovano Riccardo e Angie, insieme a Plasma, mentre Opi si è classificato sesto e, infine, Gard si è trovato all’ultimo posto. A causa di questa classifica, Gard è stato costretto a una sfida diretta, mentre Plasma e Opi sono andati al ballottaggio, con Plasma che ha avuto la peggio.

La classifica del ballo

Passando alla classifica del ballo, il primo posto è andato ad Alex, seguito da Emiliano al secondo e Simone al terzo. Alessio si è posizionato quarto, mentre Giulia e Kiara si sono trovate rispettivamente al quinto e all’ultimo posto. In seguito a queste valutazioni, Kiara ha affrontato una sfida diretta, mentre Giulia e Alessio si sono trovati al ballottaggio, con Giulia che è risultata la meno fortunata.

Ospiti e atmosfere

Durante la puntata, gli ospiti musicali hanno arricchito l’atmosfera con le loro esibizioni. Tra loro erano presenti Giorgia, Petit e Mimì, i quali hanno contribuito a rendere la serata ancora più emozionante. La loro presenza ha offerto un momento di svago e intrattenimento, dimostrando il forte legame tra il mondo della musica e quello del talent show.

La puntata di Amici 25 del 1 febbraio ha portato con sé forti emozioni, sfide avvincenti e l’inevitabile tensione dell’eliminazione. I concorrenti continuano a lottare per i loro sogni, mentre il pubblico è sempre più coinvolto nel loro percorso artistico. Rimanere sintonizzati permetterà di scoprire quali sorprese ci riserverà il prossimo appuntamento.