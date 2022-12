Quella di oggi, 4 dicembre, sarà un'altra puntata difficile per gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. In arrivo provvedimenti disciplinari

Amici, anticipazioni puntata 4 dicembre: nuovi provvedimenti disciplinari

Domenica 4 dicembre andrà in onda una nuova puntata di Amici, che sarà molto complicata. Sarà un appuntamento abbastanza difficile perché sono in vista nuovi provvedimenti disciplinari per i ragazzi, a causa del disordine e dello sporco in casetta. Il dodicesimo appuntamento pomeridiano è stato registrado durante la settimana e il profilo Twitter Amici News ha rivelato le anticipazioni. Anche questa settimana ci saranno ospiti importanti, come Emma Marrone, che presenterà il suo Sbagliata, ascendente Leone.

Ci sarà anche Il Volo, che porterà lo spirito natalizio in studio con “So this is Christmas” e giudicherà i ragazzi nella prova di canto. Per quanto riguarda il ballo a giudicare la sfida sarà Anbeta Toromani.

Provvedimenti disciplinari in vista

La puntata di domenica è particolarmente attesa perché verranno finalmente svelato i provvedimenti presi da Zerbi e Todaro, contro gli allievi che non si sono impegnati abbastanza per mantenere la casetta pulita.

Arisa si esibirà, accompagnata da Maddalena. I ragazzi avranno l’occasione poter partecipare al concerto di Capodanno, in base alla classifica. Per il canto parteciperanno Cricca e Angelina, per il ballo Rita. Grazie alla prova di RTL Niveo avrà la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona a Capodanno. Per quanto riguarda i provvedimenti, Lorella Cuccarini si è aggiunta a Todaro e Zerbi e ha deciso di togliere la maglia a Niveo e Ndg, ma poi ridarà loro la maglia, con la clausola di fare due turni di pulizie straordinari la mattina presto.

Per Ndg, Wax, Piccolo G e Tommy Dali la situazione è più complicata. Il gruppetto è uscito quando non doveva dalle prove generali. Ndg ha spiegato di aver avuto un attacco di panico ma Maria De Filippi gli ha detto che doveva chiedere aiuto, per questo Lorella gli ha tolto la maglia e Zerbi ha chiesto che i suoi allievi venissero messi in sfida. Arisa non ha voluto prendere provvedimenti.