Arisa ha rotto il silenzio sul suo rapporto con gli allievi di Amici e sui motivi che la spingerebbero a non sentirli dopo la fine del programma.

Arisa: gli allievi ad Amici

Arisa è una delle insegnante di Amici e lei stessa ha voluto svelare i motivi per cui abbia deciso di non “sentire” gli allievi del programma tv una volta terminata la loro esperienza all’interno del programma. A tal proposito la cantante ha dichiarato:

“Se sento i ragazzi dopo la fine del programma? Non sono una persona dai rapporti duraturi. Se i ragazzi hanno bisogno di me per cose concrete e utili ci sono. Ognuno deve fare il proprio percorso in modo autonomo: io per prima faccio così. Rudy sbaglia, mi chiama mamma chioccia, ma io non mi ci sento. Lui intende dire che sono protettiva senza motivo. Qui lo posso dire, Rudy non conosce le galline che sono animali fedeli, leali e generosi. Quindi, io sono contenta di questo paragone, nell’accezione che do io al genere. E poi io sono cresciuta con le galline, mio padre le ha sempre avute”, ha ammesso al cantante.

In passato Arisa non ha fatto segreto di avere difficoltà a costruire rapporti duraturi a causa della sua vita artistica e musicale e ha anche ammesso che, per questo, sarebbe stata desiderosa di avere un figlio come madre single.