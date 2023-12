Nella puntata di Amici del 3 dicembre 2023 si sono verificati numerosi eventi sorprendenti che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. Nonostante i provvedimenti disciplinari presi nei confronti di Holden, il giovane è riuscito a superare la prova e a garantirsi la permanenza nella scuola. Nicholas, invece, ha trionfato nella sfida contro Michele, grazie al giudizio favorevole di Nancy Berti. Tuttavia, la vera sorpresa è stata l’eliminazione di Holy Francisco dalla competizione delle cover, decretata da Anna Pettinelli e che ha scatenato una polemica con Rudy Zerbi.

Amici 2023: Holy Francisco eliminato

Nella puntata di Amici 23 andata in onda il 3 dicembre 2023, Holy Francisco ha dovuto dire addio alla scuola dopo essersi classificato all’ultimo posto nella competizione delle cover. Questa rappresentava la sua ultima possibilità di rimanere nel programma e purtroppo ha dovuto abbandonare il suo percorso. Durante l’esibizione con la canzone “La canzone dell’amore perduto” di De André, Anna Pettinelli aveva annunciato che se Holy fosse arrivato ultimo ancora una volta, sarebbe stato eliminato. Ora la coach rischia anche di perdere un altro allievo, Ayle, che si è piazzato penultimo e quindi sarà l’ultimo sfidante nella prossima settimana. La gestione di Holy Francisco e la sua eliminazione hanno scatenato una lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli in studio.

Polemiche e tensioni tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per l’eliminazione di Holy Francisco

La decisione di eliminare Holy Francisco dalla competizione delle cover ha scatenato un acceso dibattito tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi durante la puntata di Amici 2023 del 3 dicembre. Le tensioni tra i due giudici si sono manifestate nel confronto sulle scelte fatte per Holy e nella gestione dell’allievo da parte di Anna. Zerbi ha criticato la collega per non aver supportato adeguatamente il giovane cantante nella selezione della sua canzone, sostenendo che ciò abbia contribuito alla sua eliminazione. La discussione si è poi estesa anche a Matthew, che ha deciso di cambiare squadra passando da quella di Rudy a quella di Anna Pettinelli, alimentando ulteriormente le polemiche in studio.