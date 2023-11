Furioso per il litigio, Rudy Zerbi ha lasciato lo studio: "Mi hai dato del mitomane che è molto grave"

Nuova lite nel daytime di Amici tra Rudy Zerbi e il concorrente Holy Francisco che gli dà del mitomane. Al termine dello scontro Zerbi lascia lo studio furibondo.

L’accusa di mitomania

A fare scattare Zerbi è l’accusa che Francisco gli ha rivolto di essere un mitomane. Quando però al giovane è stato chiesto cosa intendesse lui non è stato in grado di rispondere. “Quando una persona, presa dal consenso che ha, si … Non mi viene in mente la parola.”

Rudy Zerbi si è allora infuriato. “È incredibile, uno che vuole fare l’autore, che vuole scrivere, la prima cosa che dovrebbe fare nella vita è conoscere le parole, il significato delle parole. Mitomane non significa assolutamente quello che peraltro non sei riuscito a spiegare. Pensa che ricchezza di vocabolario hai…” ha risposto a tono.

Non si è però fermato perché, vocabolario alla mano, ha letto la definizione di mitomania: “Significa: persona affetta da mitomania, portata cioè alla fabulazione, a dare realtà alle creazioni della sua immaginazione spesso vivendo in una realtà fittizia e cercando di imporre anche ad altri, come vere, situazioni inventate.”

La stoccata finale

Ci va giù pesante Rudy Zerbi, aggiungendo: “Allora, mi sono inventato io che nella quarta, nona e decima puntata sei arrivato ultimo? Che sei arrivato penultimo nella terza e nell’ottava puntata? Quindi, il ‘mitomane’ sta continuando a dire che in virtù dei tuoi grandi risultati secondo me non dovresti stare qua.”

Conclude infine, prima di alzarsi e abbandonare lo studio: “Smettila di fare la vittima per raccogliere consensi, non sto facendo nulla che non sia fuori dal mio ruolo di professore. Mi hai dato del mitomane che è molto grave.”