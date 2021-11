L’ex insegnate di “Amici”, Garrison, ha deciso di rivelare per quale motivo abbia deciso di lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi.

Uno dei volti storici del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, è stato e continua ad essere Garrison che, tuttavia, da qualche anno non fa più parte del programma. A questo proposito, l’ex insegnante ha deciso di rivelare per quale motivo abbia deciso di lasciare Amici.

Amici, Garrison: “Ecco perché ho lasciato il talent show di Maria De Filippi”

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Visto, Garrison ha raccontato per quale motivo non faccia più parte del talent show Amici e cosa lo abbia spinto a concentrarsi su altri progetti professionali.

L’ex insegnante del format, infatti, ha dichiarato: “Sapevo già due anni prima dell’addio che il mio tempo ad Amici stava scadendo. Avevo bisogno di un cambio, ma prima dovevo riflettere per capire che cosa volessi fare della mia vita.

Sapevo che non avevo ancora finito di lavorare e avevo il sogno di condurre, cantare, recitare. Ed è quello che si è realizzato durante il lockdown visto che ho dato lezioni di canto e recitazione”.

Amici, Garrison: “Sento di dovere tutto a Maria”

In relazione alla sua esperienza in qualità di professore ad Amici, poi, Garrison ha spiegato: “Sento di dovere tutto a Maria. Venticinque anni fa ho cominciato a lavorare con Maurizio Costanzo, ma subito dopo è arrivata lei.

Aver potuto fare il mio lavoro con loro è come avere ottenuto tre lauree. Sono due grandi professionisti. In particolare, Maria giostra ogni sua trasmissione, non si limita a leggere un copione. Sa esattamente che cosa vuole e svolge la sua professione con estremo amore. Quando ha un obiettivo lo deve raggiungere a tutti i costi e si impegna per riuscirci”.

Amici, il ritorno di Garrison nella scuola in veste di giudice

Nei giorni scorsi, l’ex insegnante ha fatto ritorno presso la scuola di Amici in veste di giudice durante una gara di ballo tra gli allievi in gara nella nuova edizione del talent.

Sul suo ritorno ad Amici, segnato da un lungo ed emozionante abbraccio scambiato con la conduttrice Maria De Filippi, Garrison ha svelato: “È stata una emozione per entrambi. Vederla così concentrata sul nostro rapporto insieme mi ha fatto davvero bene. Anche sui social e sui blog sono stati molto bravi a descrivere quel momento. È stato un abbraccio pazzesco e sincero. Prima di quella puntata non avevo ancora visto Maria. Nessuno sapeva della mia presenza, nemmeno i professori”.