La ballerina Lucia è stata eliminata durante la terza puntata del serale di Amici. La ragazza ha espresso tutte le sue emozioni, lasciandosi andare alle lacrime.

Amici, due amiche al ballottaggio: eliminata Lucia

Lucia è stata eliminata durante la terza puntata del serale di Amici. La ballerina ha perso al ballottaggio finale contro Sofia e ha dovuto abbandonare la scuola. Un ballottaggio particolarmente sofferto anche per via della forte amicizia che ha sempre legato le due ballerine. “Ho visto tantissimi ballerini passare di qua, venire eliminati e soffrire e stare male per questo, ma poi li ho visti crescere e fare il loro percorso” ha voluto sottolineare Maria De Filippi nel momento dell’eliminazione.

Amici, Lucia in lacrime dopo l’eliminazione: “Sul palco ho portato le mie fragilità”

“Sofia è la mia preferita, non posso essere arrabbiata a uscire contro di lei perché è bravissima” ha dichiarato Lucia. La ballerina si è lasciata andare alle lacrime dopo il verdetto, spiegando di essere un po’ triste per l’eliminazione, ma anche orgogliosa del suo percorso. “Sono contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto. Mi sono conosciuta in tanti modi. Sono riuscita a portare sul palco quella mia fragilità anche nelle esibizioni. Essere in Casetta mi ha insegnato a confrontarmi con le persone in modo onesto” ha dichiarato.

Lucia ha spiegato che sentirà la mancanza della sua vita ad Amici, dove doveva semplicemente seguire il suo obiettivo insieme ad altre persone piene di sogni. Per il futuro spera di “arrivare da altre parti” e condividere il suo percorso con altri ballerini. “Spaccate tutto, restate umili, non date niente per scontato. Ogni giorno qua è un regalo. Siete bravissimi, meritate il mondo e sono fiera di aver fatto parte di Amici 23” ha aggiunto Lucia, per mandare un messaggio ai suoi compagni.