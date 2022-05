Amici, Stash mantiene la promessa e Crytical apre il suo concerto a Palermo

Stash, ora giudice della scuola di Maria De Filippi, ha mantenuto la promessa e permesso a Crytical di aprire il concerto dei The Kolors.

“Le promesse si mantengono”: sono bastate poche parole per dare ai fan un bellissimo annuncio. Stash si esibisce con Crytical: il frontman dei The Kolors ha invitato l’ex allievo di Amici ad aprire i suoi concerti.

Amici, Crytical apre il concerto dei The Kolors

Stash, scoperto grazie a Maria De Filippi e oggi giudice dello stesso programma che lo ha reso celebre, non ha mai nascosto la sua ammirazione per Crytical. Il giovane rapper è riuscito ad arrivare al serale, esibendosi davanti al grande pubblico il sabato in prima serata. Tuttavia, la sua esperienza è stata breve e il giovane artista è stato eliminato, dovendo presto abbandonare la scuola di Amici. Il cantante dei The Kolors ha sempre detto di ammirare la scrittura di Crytical, sebbene abbia ancora molto da studiare.

A lui ha comunque voluto offrire una splendida opportunità, unica e indimenticabile.

La promessa che Stash aveva fatto a Crytical è stata mantenuta e così l’ex allievo di Anna Pettinelli ha potuto aprire il concerto dei The Kolors, il 2 maggio a Palermo.

“Vedere un ragazzo così felice di cantare davanti a tanta gente mi fa provare una gioia immensa“, è stato il commento di Stash dopo l’esibizione con Crytical.

Le parole di Crytical

“Ho avuto l’onore di aprire il concerto dei The Kolors a Monreale. È stata una delle esperienze più belle della mia vita e sarò infinitamente grato a Stash per l’opportunità che mi sta dando”, è stato il commento di Crytical.

Il giovane cantante ha poi tenuto a ringraziare il pubblico, sottolineando: “Vedervi così da vicino e sentire il vostro calore è stata un’emozione indescrivibile“.