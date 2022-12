Anastasia Kuzmina su Selvaggia Lucarelli e le liti con Carolyn: le parole

Anastasia Kuzmina ha rotto il silenzio su Selvaggia Lucarelli e le liti con Carolyn Smith.

La ballerina ha riservato qualche parola anche sull’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli.

L’edizione in corso di Ballando con le Stelle è una delle più discusse di sempre. Dopo la cacciata di Enrico Montesano, a tenere banco sono soprattutto le liti tra Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici. Ad esprimersi in merito è stata Anastasia Kuzmina, ballerina professionista che ha gareggiato con l’escluso Lorenzo Biagiarelli. Tramite il suo profilo Instagram, la danzatrice ha detto la sua su Selvaggia e le tante liti con Carolyn Smith.

Anastasia ha dichiarato:

“Cosa penso della tensione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli? Sono onesta, questa è la cosa che mi dispiace di più di questo Ballando con le Stelle. Mi sta simpatica e sono anche molto in disaccordo con tutto l’odio che riceve. Sembra sia una moda quella di odiare la Lucarelli e onestamente questa moda non voglio seguirla. […] Se ce l’ho con Sara Di Vaira, perché non ci ha salvati dopo l’eliminazione allo spareggio con Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio? Ma no, anche se in realtà ci speravo ma va bene così”.