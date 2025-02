Un incontro che ha cambiato tutto

Anbeta Toromani e Alessandro Macario, due nomi noti nel panorama della danza italiana, hanno condiviso la loro storia d’amore durante un’intervista a Verissimo. La loro relazione, che dura da quasi vent’anni, è iniziata nel 2007, dopo che entrambi avevano chiuso le rispettive relazioni. La ballerina albanese, che aveva partecipato alla seconda edizione di Amici nel 2003, ha raccontato come il primo incontro con Alessandro non avesse suscitato alcuna scintilla. Tuttavia, il destino ha voluto che, dopo qualche mese, i due si ritrovassero da single e pronti a conoscersi meglio.

La perseveranza di Alessandro

Alessandro ha rivelato di aver iniziato a corteggiare Anbeta nel 2008, nonostante le iniziali resistenze della ballerina. “Ho aspettato, ho insistito e alla fine ce l’ho fatta”, ha affermato con orgoglio. La dolcezza di Anbeta è emersa quando ha dichiarato: “Non avrei potuto avere di meglio di Alessandro”. La coppia, pur non essendo mai convolata a nozze, si considera già sposata nel cuore. Anbeta ha sottolineato che, per lei, Alessandro è sempre stato come un marito, e ha aggiunto con un sorriso: “Se lo sposo magari si adagia, così invece rimane sempre sotto esame”.

Un amore fatto di piccoli gesti

Durante l’intervista, Anbeta ha spiegato come entrambi esprimano il loro affetto in modi diversi. “Lui mi dice tutti i giorni ‘ti voglio bene’, io invece gli preparo la colazione tutti i giorni, che è un bel gesto d’amore”, ha detto. Questo scambio di attenzioni quotidiane è ciò che tiene viva la loro relazione, dimostrando che l’amore può manifestarsi anche attraverso le piccole cose. La coppia ha anche ricevuto un messaggio toccante dalla madre di Anbeta, che ha ricordato un episodio traumatico dell’infanzia della ballerina, rivelando la forza e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta.

Un legame che resiste nel tempo

La storia d’amore tra Anbeta e Alessandro è un esempio di come una relazione possa evolversi e rafforzarsi nel tempo. Nonostante le sfide e le difficoltà, i due danzatori hanno costruito un legame solido, basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. La loro scelta di non sposarsi ufficialmente non sembra influenzare la profondità del loro rapporto, anzi, sembra confermare che l’amore vero non ha bisogno di etichette. Con una carriera brillante e una vita insieme, Anbeta e Alessandro continuano a ispirare molti con la loro storia.