La "Nota 100" dell'Agenzia Italiana del Farmaco lo disciplina: anche i medici di base potranno prescrivere i farmaci contro il diabete di tipo 2

Anche i medici di base e medicina generale potranno prescrivere i farmaci contro il diabete di tipo 2: è il frutto diretto di un provvedimento dell’Aifa che “sdogana” tre categorie per il trattamento della patologia.

Medici di base e diabete 2: è fatta, l’Aifa li abilita al trattamento specifico

La prescrizione di questi farmaci non sarà più di esclusivo appannaggio degli specialisti e i sanitari generici potranno quindi prescrivere il miglior trattamento possibile a tutti i pazienti con diabete di tipo 2. Attenzione, non si tratta di una sfumatura: l’intervento non sarà più basato sulla semplice correzione della glicemia, ma sulla prevenzione delle complicanze cardiovascolari e renali, che sono proprio le “code” più serie della malattia.

Diabete di tipo 2, i medici di base e generici entrano nella “Nota 100”

Chi lo dice? La “Nota 100” con cui l’Agenzia italiana del farmaco permette la prescrizione di 3 categorie di farmaci di rilievo per il trattamento di diabete e complicanze. Quali sono? Gli inibitori del Sglt2, gli agonisti recettoriali del Glp1 e gli inibitori del Dpp4. Medici generici e specialisti del Servizio Sanitario Nazionale potranno dunque prescriverli indiscriminatamente.

Cos’è il diabete mellito di tipo 2 e perché è importante che a curarlo siano anche i medici di base

Il diabete mellito di tipo 2 è una malattia patologia cronica con trend in crescita: tocca il 6-7% degli italiani (oltre 3,5 milioni di pazienti), e un impatto rilevante in termini di morbosità e mortalità. Gli studi dicono che in Italia più o meno un terzo dei pazienti è seguito esclusivamente dal medico di medicina generale che finora, però, non era autorizzato a prescrivere questi principi attivi fondamentali.