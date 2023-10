Si dividono le strade di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, oggi il giornalista è stato paparazzato con la figlia Ginevra al centro commerciale Orio al Serio, di Bergamo.

Andrea Giambruno con la figlia al centro commerciale

Giorgia Meloni ha messo definitivamente fine alla sua relazione con Andrea Giambruno e lo ha fatto con un messaggio molto chiaro postato ieri sui social, il quale non ammette repliche.

Così mentre la premier è in viaggio fra l’Egitto e Israele, il giornalista si gode alcune ore al centro commerciale di Bergamo con la figlia Ginevra di 7 anni.

Qui è stato riconosciuto e fotografato da una cliente e lo scatto è finito su Dagospia. Di Andrea Giambruno si sta parlando molto in questi giorni per un discusso fuori onda proposto da Striscia la Notizia.

Il fuori onda di Andrea Giambruno

Il compagno di Giorgia Meloni è stato spesso protagonista di siparietti infelici, come quello in cui parlando di migranti ha usato il termine “transumanza” per poi scusarsi.

L’ultimo però ha messo ancora più in crisi il rapporto con la presidente del Consiglio, già barcollante da tempo, come sottolineato da lei stessa.

Andrea Giambruno è stato beccato a fare delle avances non ricambiate alla collega Viviana Guglielmi, durante un fuori onda del programma Diario del Giorno.

Dopo questa gaffe, ha deciso di autosospendersi per una settimana.

In tutta questa situazione complicata però, cerca – proprio come la ex compagna – di tutelare la piccola Ginevra e anche la Meloni ha detto: “Il rapporto padre-figlia è importante, mia figlia ama entrambi e così deve essere. In non ho avuto la stessa fortuna con mio padre”.