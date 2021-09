Andrea Campana muore in un incidente, la compagna Giuseppina lo sposa durante il funerale: "Andrea è la tua anima gemella e da oggi lo sarà per sempre".

Muore a 37 anni dopo incidente in moto: la compagna lo “sposa” durante il funerale. L’ultimo saluto speciale ad Andrea Campana.

Andrea Campana: la compagna Giuseppina “lo sposa” durante il funerale

Si è tenuto nella giornata di martedì 21 settembre il funerale di Andrea Campana, il 37enne morto in un incidente con lo scooter mentre viaggiava sulla circonvallazione di Pioppa, nei pressi di Cesena.

In occasione dell’ultimo saluto, la sua compagna Giuseppina ha voluto celebrare un “matrimonio spirituale” per essere legata a lui, padre di sua figlia Aurora, anche dopo la morte.

Andrea Campana, la compagna Giuseppina “lo sposa” durante il funerale: molto toccante la cerimonia

A celebrare il tutto, il parroco Jacek Kusiak, visibilmente commosso: “Andrea è la tua anima gemella e da oggi lo sarà per sempre”, ha detto alla donna davanti a familiari e amici della vittima.

La cerimonia è stata molto toccante: la chiesa era piena e chi non è riuscito ad entrare ha aspettato di porgere l’ultimo saluto alla bara all’esterno.

Il matrimonio simbolico tra Andrea Campana e Giuseppina

Per la celebrazione del matrimonio, la donna ha anche realizzato un bouquet nuziale poi lasciato accanto alla bara del compagno defunto.

“L’amore supera ogni confine. Vi dichiaro marito e moglie per sempre”, ha detto il parroco Kusiak durante la cerimonia. La formula non ha alcun valore giuridico, né per la legge né per la Chiesa, ma ha un significato spirituale profondo e simbolico.