Andrea Iervolino annuncia l’inizio dello sviluppo del film su Bruce McLaren, leggenda dell’automobilismo mondiale

Roma, 28 luglio 2025 – Il produttore cinematografico internazionale Andrea Iervolino annuncia ufficialmente l’avvio dello sviluppo di un film biografico dedicato a Bruce McLaren, il leggendario pilota e ingegnere neozelandese che ha fondato una delle scuderie più vincenti nella storia della Formula 1: la McLaren Racing. Il film racconterà la straordinaria vita di un uomo che, fin dall’infanzia, ha dovuto affrontare ostacoli fisici e personali apparentemente insormontabili.

All’età di nove anni, McLaren fu colpito da una rara malattia ossea, il morbo di Perthes, che colpì la sua anca sinistra e lo costrinse a passare oltre due anni in ospedale con una gamba immobilizzata in una trazione speciale. Ma quella lunga convalescenza non lo fermò: al contrario, accese in lui la passione per la meccanica e per le automobili da corsa, grazie anche al padre che gestiva un’officina ad Auckland. Dichiarazione di Andrea Iervolino: “La vita di Bruce McLaren è un esempio straordinario di come una difficoltà possa diventare la scintilla di un destino eccezionale. Da bambino costretto all’immobilità a genio della velocità, Bruce non ha solo corso: ha costruito, inventato, ispirato. Questo film non sarà solo un tributo alla sua carriera, ma alla sua mente brillante e alla sua volontà incrollabile. Racconteremo l’uomo che ha saputo trasformare il dolore in visione, e il limite fisico in una spinta verso l’eccellenza.” Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, sarà una internazionale con riprese previste in Nuova Zelanda e Regno Unito .

Il film ripercorrerà l’intera parabola umana e professionale di McLaren: dagli esordi con le gare locali in Nuova Zelanda, al successo precoce in Formula 1 (a 22 anni fu il più giovane vincitore di un Gran Premio), fino alla fondazione della Bruce McLaren Motor Racing Ltd nel 1963 e alla sua tragica scomparsa nel 1970 sul circuito di Goodwood durante un test della sua M8D.Il team di scrittura sta collaborando con storici del motorsport, ingegneri e consulenti F1 per garantire il massimo rigore storico e tecnico. Il casting internazionale è in corso e i primi nomi coinvolti verranno annunciati nei prossimi mesi.