Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono pronti alle nozze: l’indiscrezione

Natalia paragoni e Andrea Zelletta hanno scelto la data per le loro nozze? L'indiscrezione di Amedeo Venza.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono pronti alle nozze: Amedeo Venza ha fatto sapere via social quando la coppia dovrebbe convolare in matrimonio.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: le nozze

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono pronti a compiere il grande passo? Il blogger Amedeo Venza ha fatto sapere che fonti vicine alla coppia avrebbero confermato le loro nozze per il 2022.

Del resto che i due fossero desiderosi di sposarsi è cosa nota, e qualche anno fa la stessa Natalia aveva mostrato ai fan il prezioso anello di fidanzamento a lei donato dall’ex gieffino. A causa dell’emergenza Coronavirus i due si sarebbero trovati a dover rinviare a data da destinarsi il giorno delle loro nozze, e per il momento nessuno dei due ha confermato il 2022 come l’anno del sì.

In tanti sui social sono impazienti di saperne di più, specie visto che Natalia e Andrea sembrano essere più uniti e felici che mai.

“Noi ci stiamo pensando spesso, ma abbiamo prima voglia di avere una base solida”, aveva confessato Natalia Paragoni in seguito alla fine dell’esperienza di Zelletta al GF Vip. Andrea Zelletta a sua volta aveva confessato invece di voler diventare genitore: “Vogliamo diventarci da giovani e visto che Natalia mi ha preso un cane per responsabilizzarmi, stiamo facendo prove tecniche da genitori”, aveva ammesso.

Andrea Zelletta: le voci sul tradimento

Al GF Vip Natalia Paragoni ha diffidato il programma ed è finita nell’occhio del ciclone dopo che Dayane Mello ha confessato di aver sentito di un suo presunto tradimento ai danni del fidanzato. La voce è stata presto smentita anche dallo stesso Zelletta, che ha dichiarato di fidarsi ciecamente di Natalia e ha confessato di essere convinto che lei sia la donna della sua vita.

“Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da quello che sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa, grazie”, aveva fatto sapere la ragazza dopo che il rumor aveva preso piede sui social.

Andrea Zelletta: la convivenza

Da circa 2 anni Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono andati a vivere insieme. I due per il momento non hanno confermato le voci in circolazione in merito alle loro presunte nozze, ma in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più.