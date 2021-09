Angela Caloisi in ospedale dopo il vaccino: il messaggio ai fan

Angela Caloisi ha annunciato via social di aver avuto una pericardite acuta dopo che si è sottoposta alla vaccinazione anti-Covid.

Angela Caloisi ha annunciato via social di essersi recata in ospedale dopo essersi sottoposta al vaccino anti-Covid per una pericardite acuta. L’ex volto tv sarebbe in buone condizioni e il problema sarebbe risolvibile con una terapia prescritta dai medici.

Angela Caloisi: il vaccino

Dopo essersi sottoposta al vaccino anti-Covid Angela Caloisi avrebbe mostrato alcuni effetti collaterali e per questo si sarebbe recata in ospedale. L’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato che avrebbe avuto una pericardite acuta e che per questo sarebbe stata tenuta sotto osservazione:

“Lo so, mi state segnalando che non è una cosa poi così tanto rara e sta succedendo a tanti ma sinceramente non so cosa pensare e non voglio influenzare il pensiero di nessuno.



I sintomi che ho avuto sono diversi, in primis dolore al torace persistente che continuava prendendo il braccio sinistro e la gola ma vi assicuro che sareste in grado di notare un insieme di sintomi e di dolori nuovi e davvero fastidiosi. E’ importante essere prudenti e farsi controllare per tempo senza mai sottovalutare nulla, che siano complicazioni legate al vaccino o altro. Io mi sono catapultata in pronto soccorso dopo 2 giorni di sintomi che iniziavano ad essere pesanti da sopportare, quindi nonostante avessi già prenotato delle visite private per settimana prossima ho preferito non aspettare.

Siamo tutti in una situazione particolare e di continue incertezze, pazienti e anche medici. E non è facile per nessuno. Ad ogni modo la mia situazione dovrebbe risolversi con la terapia che mi è stata prescritta, non sono assolutamente in uno stadio grave e sto bene. Se sentite che qualcosa non va fatevi controllare subito, è tutto ciò che possiamo fare!”, ha scritto Angela Caloisi per tranquillizzare i fan dei social.

Angela Caloisi: i messaggi

Dopo l’esperienza vissuta a causa della pericardite Angela Caloisi ha specificato via social i motivi per cui sarebbe tuttora convinta dell’importanza di sottoporsi alle vaccinazioni anti-Covid.

Angela Caloisi oggi: che fine ha fatto

Angela Caloisi oggi lavora come modella ed influencer e la sua storia d’amore con Paolo Crivellin – conosciuto nel dating show di Maria De Filippi – da tre anni procede a gonfie vele. I due convoleranno a nozze o avranno insieme un bebè? Al momento sulla questione tutto tace, ma sui social i due sembrano essere più uniti e felici che mai.