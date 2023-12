Angelo Madonia rompe il silenzio: la fine dell'amore per Ema Stokholma

Di recente Ema Stokholma ha rotto il silenzio in merito alla fine della sua storia d’amore con Angelo Madonia che, a sua volta, ha deciso d’intervenire in merito alla questione.

Angelo Madonia: la rottura da Ema Stokholma

Angelo Madonia ha deciso di rompere il silenzio in merito alla fine della sua relazione con Ema Stokholma che, di recente, ha affermato che si sarebbero separati a causa di problemi di gelosia da parte del ballerino. “Io in merito a questo argomento ho sempre scelto la riservatezza, perché sono un padre, un professionista e poi comunque caratterialmente tengo proprio a non essere così pubblico, anche se faccio un lavoro che mi espone tanto”, ha dichiarato Angelo Madonia, e ancora: “È stato un anno bellissimo, lei è una splendida persona, siamo stati benissimo e come tutte le coppie sanno che iniziano a stare insieme e non sanno quando finiranno (…) e così è stato, io sono rimasto abbastanza in silenzio, mi sono concentrato sulle mie figlie che erano l’unica consapevolezza e certezza che ho, e il mio lavoro, poi tutto il resto va come deve andare”.

Ema Stokholma replicherà alle sue parole? Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma sono tantissimi i fan che sperano di conoscere ulteriori dettagli in merito alla questione.