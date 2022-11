Angelo Pintus papà a 47 anni: "Grazie per questo regalo"

Angelo Pintus ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio, Rafael, e ha scritto una romantica dedica a sua moglie Michela Sturaro.

Angelo Pintus: è nato il figlio

Angelo Pintus è diventato papà per la prima volta a 47 anni: nelle scorse ore è nato il suo primo figlio, Rafael, chiamato così in onore di Raffaella Carrà. Il comico ha scritto un tenero messaggio dedicato a sua moglie, Michela Sturaro, che ha fatto enormi sacrifici per riuscire ad avere il suo bambino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelo Pintus (@pintus21may)

“Grazie per questo regalo meraviglioso che è Rafaél, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto, tutte quelle punture, tutti quei giorni in casa, nel letto. Per le nottate con la nausea passate in bianco, senza mai farmi pesare niente. Mai. Il percorso è stato così lungo e difficile e io non posso fare altro che dirti grazie. E poi diciamoci la verità, solo una donna può sacrificarsi in questo modo, con questa tenacia.

Poi per carità, io ho fatto anche una visita dall’andrologo, ma insomma”. E ha terminando con un dolce pensiero: “Ora stai riposando e io sono con Rafaél in braccio. Per fortuna è uguale a te, bello come te e indovina? Ronfa, proprio come te. Beh, ora che siamo tutti, possiamo finalmente salpare”, ha scritto Pintus nel suo messaggio, che ha fatto il pieno di like. In tanti tra i suoi fan, amici e colleghi hanno fatto le loro congratulazioni alla coppia e sono curiosi di saperne di più sull’arrivo del piccolo Rafael.