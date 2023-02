Angelo Zen, chi è l'italiano disperso in Turchia dopo il terremoto

Angelo Zen era in Turchia per lavoro al momento del terremoto. L'hotel dove alloggiava è crollato, ma non si sa se lui fosse lì in quel momento.

Si chiama Angelo Zen l’italiano disperso dopo il violento terremoto che ha colpito Turchia e Siria.

Secondo quanto riferito da alcuni amici, Zen si trovava a Kahramanmaras, città turca con oltre un milione di abitanti, per lavoro.

“È irrintracciabile, non sappiamo dove sia né cosa gli sia accaduto”

“È irrintracciabile, non sappiamo dove sia né cosa gli sia accaduto”, ha dichiarato Antonio Tajani, ministro degli Esteri, al Tg3. “Siamo in contatto costante con la famiglia, abbiamo parlato poco fa con loro. Abbiamo avuto delega a dare tutte le informazioni, chiediamo a tutti gli organi di stampa massima riservatezza e rispetto per la famiglia“, ha aggiunto Tajani, evidenziando che “le notizie sono tutte molto imprecise, non sappiamo dove fosse al momento della scossa nè se si trovasse in hotel”, che si dice sia crollato.

A eccezione di Angelo Zen, “siamo riusciti a contattare tutti gli italiani presenti nella zona del terremoto”, ha detto Tajani.

Chi è Angelo Zen

Angelo Zen, sposato con due figli, vive in provincia di Vicenza e lavora nel settore delle auto.

Anche Luca Zaia, presidente del Veneto, ha espresso la sua preoccupazione per Zen. “Ho appreso con grande apprensione la notizia che il disperso italiano sotto le macerie del tragico terremoto che ha investito la Turchia è un cittadino veneto.

Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l’evolversi delle ricerche, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento chiedo a tutti gli operatori dell’informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse”, ha dichiarato Zaia.