Anna Falchi infiamma i social: le foto in reggiseno

Anna Falchi: la foto bollente

Più bella e sensuale che mai, Anna Falchi è tornata a sedurre i fan dei social con uno scatto provocante: nella foto l’attrice e showgirl si è mostrata con il solo reggiseno e ha scritto di sentirsi “selvaggia”.

“Oggi così, un po’ wild, vi auguro che lo sia! Grrrrrrrr!”, ha scritto la Falchi che, nonostante i suoi 49 anni, continua a lasciare i fan a bocca aperta con il suo fisico da urlo. Per quanto riguarda i suoi segreti di bellezza, Anna Falchi ha confessato:

“Non prendo sole sul viso dal 2000, il che è un ottimo anti-age, e non amo i dolci: è la mia salvezza. I peccati di gola che mi concedo sono più che altro pane e mortadella, salame e formaggi ma senza eccedere.

La sera mangio poco, quasi nulla. E faccio sport: tapis roulant e yoga”.

Anna Falchi: la vita privata

Anna Falchi è madre di Alyssa, nata dalla sua relazione con Denny Montesi.

Dal 2012 la showgirl è legata al deputato di Forza Italia Andrea Ruggeri, ma i due hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro storia. “C’è voluto un anno prima che sbocciasse l’amore e da quel momento non ci siamo più lasciati. Ho vissuto tutte le fasi della sua carriera. Si è sempre occupato di politica, che richiede una grande passione. Non abbiamo mai litigato pesantemente”, ha dichiarato lei in merito alla loro storia.