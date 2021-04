Anna Falchi: la foto degli anni 90 che fa impazzire i fan

Anna Falchi ha recentemente pubblicato sui social uno scatto degli anni 90 che ha lasciato senza fiato i suoi tanti fan

Senza dubbio una delle donne più belle dello spettacolo italiano, per Anna Falchi il tempo sembra non passare mai. Apparsa sul piccolo schermo da giovanissima, l’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana con cittadinanza finlandese è riuscita a conquistare tutti in pochissimo tempo.

Era esattamente il 1989 quando, ad appena 17 anni, la showgirl prendeva parte al concorso di Miss Italia, lasciando tutti attoniti per la sua spettacolare bellezza. Da quel momento sono passati oltre trent’anni, ma il suo fascino resto sempre immutato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Di recente, sul suo profilo Instagram sempre molto attivo, Anna Falchi ha nuovamente catturato l’attenzione dei fan con un meraviglioso scatto che risale agli anni 90. Registrando un record di like e commenti positivi, la fotografia mette in luce la bellezza della sex symbol del periodo, evidenziando allo stesso tempo come poco sia cambiato nonostante si avvicini ai 50 anni.