Anna Rita Luceri uccisa da una malattia fulminante: la comica di Zelig aveva 48 anni

Anna Rita Luceri del trio Ciciri e Tria è scomparsa a 48 anni a causa di una malattia fulminante.

La comica Anna Rita Luceri si è spenta a 48 anni a causa di una malattia improvvisa e fulminante. Aveva esordito a Zelig con il trio Ciciri e Tria.

Anna Rita Luceri è morta

Il mondo dello spettacolo piange Anna Rita Luceri, la comica di Martano di 48 anni che è scomparsa per una malattia fulminante che le era stata diagnosticata nei giorni scorsi e che, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

Con le comiche Carla Calò e Chicca Sanna aveva formato il trio comico “Ciciri e Tria”, con cui si era fatta conoscere e apprezzare anche a Zelig. Proprio le sue due colleghe hanno espresso il loro cordoglio per la prematura scomparsa pubblicando una foto in cui sono ritratte insieme sui social. Nella didascalia hanno scritto: “Stretta a noi…per sempre!”.

La sorella dell’artista, Maria Rosaria Luceri, ha scritto su Facebook un messaggio carico di commozione: “Anna Rita nostra! Avremmo dovuto capirlo dalla luminosità dei tuoi occhi, dalla generosità del tuo sorriso, dalla profonda dolcezza della tua voce, dalla minuziosa precisione con cui facevi ogni cosa, dimostrandoci di aver conosciuto l’armoniosa geometria dell’Universo, che tu non eri di questo mondo.

Custodiremo i doni che ci hai lasciato, il tuo amore di moglie e mamma, la tua devozione di figlia e sorella, l’amicizia di cui eri capace, come segni preziosi di quanto Dio ci abbia amato, eleggendoci come tua dimora terrena per questi 48 anni. Accompagnata da Maria Santissima Assunta in Cielo, bentornata a Casa, creatura celeste!”