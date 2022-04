Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero detti addio appena un anno dopo l'inizio della loro storia.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati? Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti la relazione tra i due sarebbe giunta definitivamente al capolinea.

Anna Tatangelo e Livio Cori: la rottura

Secondo rumor diventati sempre più insistenti sarebbe naufragata la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori, iniziata oltre un anno fa e solo recentemente ufficializzata dai due attraverso i social.

Al momento la cantante di Sora non ha ancora confermato né smentito la notizia ma in tanti tra i fan hanno notato che il suo scatto in compagnia del rapper è stato cancellato dai suoi canali ufficiali.

I fan della cantante sono impazienti di scoprire la verità, ma al momento tutto tace da parte della diretta interessata. Lei e il rapper si sono conosciuti per motivi di lavoro e hanno iniziato a frequentarsi durante l’estate 2020.

Anna Tatangelo: l’addio a Gigi D’Alessio

A inizio 2020 Anna Tatangelo aveva pubblicamente annunciato la fine della sua lunga unione con Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea. Oggi il cantante è legato a Denise Esposito, con cui ha avuto il suo quinto figlio, Francesco. A quanto pare la sua relazione con Anna Tatangelo non è finita nel migliore dei modi, e infatti la cantante di Sora ha spesso scagliato alcune frecciatine al suo indirizzo.

“Abbiamo saputo che aspetta un figlio dai giornali.

Io sono la mamma. Il mio dovere è proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Io voglio solo la serenità di Andrea e farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”, ha dichiarato la Tatangelo.