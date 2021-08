Anna Tatangelo in bikini, il fidanzato: “Il blu ti dona”

Anna Tatangelo ha postato uno scatto bollente in costume da bagno e il suo fidanzato Livio Cori non ha perso tempo: il suo commento piccante.

Anna Tatangelo ha postato sui social uno scatto bollente in bikini e il suo fidanzato, Livio Cori, si è finalmente esposto commentando la foto.

Anna Tatangelo: il messaggio di Livio Cori

Anna Tatangelo ha postato sui social uno scatto in cui è ritratta con un sensuale bikini e la foto ha fatto il pieno di like.

Per la prima volta anche Livio Cori, fidanzato della cantante, ha commentato il suo scatto. “Il blu ti dona”, le ha scritto il giovane artista napoletano, a cui la cantante ha risposto con tre emoticon a forma di cuore blu. I due non hanno ancora ufficializzato la liaison ma sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiavano baci bollentin in spiaggia. Sullo stesso numero del settimanale erano presenti le prime foto che mostravano il pancione di Denise Esposito, nuova fiamma di Gigi D’Alessio.

Secondo indiscrezioni Anna Tatangelo sarebbe stata furiosa nell’apprendere la notizia della cicogna in arrivo. Lei e D’Alessio sono stati insieme per 15 anni e insieme hanno avuto il loro unico figlio, Andrea.

Anna Tatangelo: la rottura da Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno cercato di preservare la loro privacy in seguito alla loro rottura per il bene del figlio Andrea. Nonostante questo sembra che i due non si siano lasciati in maniera pacifica e in alcuni casi sarebbe stata la stessa Anna Tatangelo a scagliare delle frecciatine contro il cantante. “Gigi D’Alessio? È rimasto sempre a 20 anni.

Della vita insieme non mi manca nulla”, ha anche dichiarato la cantante.

Anna Tatangelo e Livio Cori: le indiscrezioni

Nonostante siano stati avvistati insieme per la prima volta solo di recente, Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbero iniziato a frequentarsi già da diversi mesi. Secondo indiscrezioni i due si sarebbero conosciuti per motivi di lavoro e ben presto la loro storia sarebbe diventata importante. Per Anna Tatangelo si tratta della prima storia dopo la rottura da Gigi D’Alessio, a cui aveva dedicato ben 15 anni della sua vita.

La cantante in passato si era già separata dal padre di suo figlio, e in seguito a quella prima rottura aveva dichiarato: “Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte….il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”.