Anna Tatangelo ha annunciato di essere incinta. La cantante oggi ha 38 anni e un figlio, Andrea, Andrea, nato nel 2010 dalla sua relazione con Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo è incinta: lo scatto che toglie ogni dubbio

È sui social che ha scelto di condividere la notizia, accompagnando uno scatto in cui si mostra con il pancione con parole cariche di emozione: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà.

Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”. Il post ha immediatamente scatenato la curiosità dei fan, soprattutto sul nome del padre del futuro bebè.

Anna Tatangelo e la storia con Giacomo Buttaroni dal 2024

Al momento, la cantante non ha confermato alcuna relazione in modo ufficiale, anche se negli ultimi mesi si è parlato insistentemente di un legame con Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio di 29 anni. I due sono stati fotografati insieme lo scorso novembre dal settimanale Chi. Nonostante l’assenza di dichiarazioni ufficiali, in molti ritengono possa essere lui il futuro papà, anche perché allena proprio la squadra del figlio Andrea. Nel 2020 Anna aveva annunciato la fine della storia con Gigi D’Alessio: ”Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”, aveva scritto sui social. Aveva poi ritrovato l’amore prima con il rapper Livio Cori, con cui ha avuto una relazione durata circa un anno, poi con Mattia Narducci, e infine con Buttaroni, con cui avrebbe iniziato a frequentarsi da novembre 2024. Nel frattempo anche Gigi D’Alessio ha voltato pagina: dal 2020 è legato a Denise Esposito, molto più giovane di lui, con la quale ha avuto due figli, Francesco e Ginevra.

Chi è Giacomo Buttaroni

Giacomo Buttaroni, 29enne, è allenatore della Juniores Nazionale del Roma City Fc e ha fondato un suo club sportivo. Ex calciatore, ha dovuto rinunciare alla carriera in campo per via di un infortunio. Discreto e riservato, non condivide molto della sua vita privata, nemmeno sui social, dove il suo profilo è chiuso.